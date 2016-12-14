Москва, 14 декабря, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Заморозка добычи нефти в крупных странах, скорее всего, буде оказывать влияние на цену не более 1,5 — 2 лет. Об этом, как передает «Говорит Москва», заявил бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Это влияние, скорее всего, на ближайшие 1,5 — 2 года, — говорит он. — Тем самым, это не может быть основанием для долгосрочного прогнозирования. Я не верю в долгосрочное влияние этой меры на цену на нефть».

При этом Кудрин добавил, что у него нет уверенности в том, что все обязательства, принятые нефтяными державами, будут выполнены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Вене прошла встреча министров стран-участниц ОПЕК с представителями стран, не входящих в организацию. Шестичасовое заседание завершилось подписанием соглашения о сокращении добычи нефти.

ОПЕК анонсировала сокращение добычи в I полугодии следующего года на 1,164 млн баррелей в сутки. К решению о снижении добычи черного золота присоединятся еще 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки.

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