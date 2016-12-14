Москва, 14 декабря, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о возможном размещении военных баз США на Курильских островах, в случае если они будут переданы японской стороне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не стал бы каким-то образом комментировать информацию, которая сегодня вышла в одном из СМИ о Японии потому, что это касается содержания беседы секретаря Совбеза Японии и секретаря Совбеза РФ, — цитирует Пескова «Коммерсантъ». — Встречи, которая была месяц назад».

При этом представитель Кремля добавил, что власти РФ содержание таких встреч не обнародуют, так как они носят «закрытый характер».

Ранее газета Asahi сообщила, что власти Японии допускают возможность размещения на южных Курилах военных баз Пентагона — если острова войдут в состав Японии. Об этом в ходе ноябрьских переговоров в Москве якобы сообщил генсек Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.

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