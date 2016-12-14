Кострома, 14 декабря, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Новогодние мероприятия в Костроме начнутся 22 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, в программу новогодних праздников вошло более двухсот мероприятий.

Марина Каширская Резиденция Снегурочки в Костроме

Дед Мороз приедет в Кострому 22 декабря, чтобы зажечь огни на новогодних ёлках города. Накануне, 21 декабря, резиденцию костромской Снегурочки посетит радиоведущий Сергей Стиллавин вместе с победителями конкурса на лучший ролик о заветном желании Деда Мороза. Также завершится конкурс на лучшие детские художественные работы — рисунки победителей украсят конверты Почты Снегурочки, а награждение состоится 22 декабря.

Дед Мороз и Снегурочка побывают в нескольких микрорайонах города, у ёлок в сквере Юбилейном за Волгой, в посёлке Селище, микрорайоне Давыдовском, у ТЦ «Солнечный». На Сусанинскую площадь сказочные персонажи приедут к 17:30 с почётной миссией — зажечь огни на самой главной ёлке города. В мэрии пообещали, что огни на ёлке будут зажжены необычным способом.

28 декабря состоится ежегодной новогодней лыжной гонке, 5 января на Сусанинской площади пройдет масштабная игра в снежки. С 25 декабря каждый день в культурном центре «Россия» будут показывать новогоднюю сказку «Лев, колдунья и платяной шкаф», в Камерном драматическом театре можно посмотреть сказку «Новогодние подарки», в областном драматическом театре имени А. Н. Островского — новогоднюю сказку «Принцесса на горошине». Костромской зоопарк 25 декабря приглашает гостей на развлекательную программу «Зимняя сказка».

В резиденции Снегурочки 25, 26, 28 и 29 декабря в 11 и 13 часов пройдёт театральное представление «Волшебные краски Снегурочки». 6 и 7 января все желающие смогут стать участниками рождественских балов и под руководством участников студии «Реверанс» научиться танцевать старинные танцы.

На протяжении праздничных выходных на главной площади города каждый день будут проходить развлекательные мероприятия. Например, Снежная дискотека, главным событием которой станет необычная акция к юбилею костромской котлетной компании: Костромская котлета поднимется на аэростате на десятки километров над землёй, и заморозка полуфабриката произойдёт в стратосфере. 7 января пройдет традиционный концерт фольклорного ансамбля «Венец» и забег в валенках.

Неизменным останется и традиция организации встречи Нового года на главной площади города. Всех жителей приглашают принять участие в развлекательной и конкурсной программах. Старт мероприятия — в 23:00 31 декабря на Сусанинской площади.