Брюссель, 14 декабря, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Вопрос о продлении антироссийских санкций будет обсуждаться на Саммите Евросоюза 15 декабря. Глава Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выступят в поддержку продления действия ограничений, передает 14 декабря ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Олланд и Ангела Меркель

Как пояснил высокопоставленный представитель ЕС, страны, являющиеся членами объединения, получат рекомендацию от Меркель и Олланда о продлении экономических санкций. Поводом к ограничением стала «агрессия России на Украине», напомнил он.

Накануне французский лидер и немецкий канцлер заявили, что, по их мнению, на текущий момент продление санкций необходимо. Так как прогресс в выполнении минских соглашений недостаточен для снятия ограничений.