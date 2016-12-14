Черкесск, 14 декабря, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило дополнительные денежные средства на строительство, реконструкцию и ремонт дорог. Общая сумма, распределенная между 83 субъектами РФ, составила 8,7 млрд рублей. Северному Кавказу досталось из нее около 210 млн рублей, говорится в распоряжении кабинета министров, подписанном 10 декабря и опубликованном на сайте правительства.

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Больше всего средств, согласно документу, досталось Ставропольскому краю — 138,4 млн рублей. Меньше всего получила Ингушетия — всего 1,9 млн рублей.

Далее в порядке возрастания суммы регионы расположились таким образом: Кабардино — Балкария — 8,1 млн рублей, Чечня — 12,4 млн рублей, Северная Осетия — 14 млн рублей, Карачаево-Черкесия — 17,7 млн рублей, Дагестан — 18,2 млн рублей.

Выделенные деньги пойдут на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства. Принятое решение позволит региональным бюджетам компенсировать в 2016 году выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу, говорится в документе.

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ОНФ: Самые лучшие дороги в СКФО находятся в столице Карачаево-Черкесии

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущего года активисты Общероссийского народного фронта провели проверку в рамках инспекции «Оценим качество дорог!», старт которой был дан в июле 2015 года на нулевом километре на Красной площади в Москве.

По итогам многомесячного рейда по оценке качества транспортной инфраструктуры в субъектах РФ «фронтовики» включили в тройку городов СКФО, где лучше всех обслуживаются дороги с гарантийными сроками, столицу Ингушетии — Назрань, главный город Ставропольского края — Ставрополь и столицу Карачаево-Черкесии. Самая неблагоприятная в СКФО ситуация с гарантийными дорогами была отмечена в столице Дагестана — Махачкале.