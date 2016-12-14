Таллин, 14 декабря, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Несмотря на стратегическую цель Эстонии добиться к 2020 году, чтобы 50% отходов после переработки вторично использовались, вторичное использование отходов остается на незначительном уровне. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 декабря, сообщили в Госконтроле Эстонии со ссылкой на итоги собственного аудита и социологические опросы фирмы Turu-uuringute AS.

Ben_Kerckx Свалка мусора. Отходы

Отмечается, что биоразлагающиеся и пластиковые отходы оставались единственными отходами, чье вторичное использование является заметным — 14% и 16% от их общей массы соответственно.

На слабое развитие вторичного использования отходов влияют несколько факторов, главные из которых — массовое использование населением пластиковых отходов, экономическая незаинтересованность в утилизации таких отходов, а также низкая цена на нефть (переработка продукции нефтехимии). Широкое использование биокомпоста затрудняется из-за отсутствия спроса на него со стороны массового клиента и местных самоуправлений, которые могли бы активнее его использовать в ландшафтном дизайне. Кроме того, большинство опрошенных пользователей (90%) не видят смысла в разделительном сборе мусора, потому что убеждены, что в местах приема отходов раздельный мусор снова смешивается и повторно сортируется.

Все это делает невозможным выполнение обязательств Эстонии довести вторичное использование отходов до 65% от общей массы, констатировали в Госконтроле Эстонии. Госконтроль призвал местные власти больше контролировать точки сбора раздельного мусора и активнее проводить информационную работу. По оценкам Госконтроля, что существующая в стране система для организованного приема раздельных отходов налажена и действует, но ей необходимо повысить свою эффективность.

В 2015 году в Эстонии общий вес твердых отходов и мусора составил 446 тысяч тонн, из которого биоразлагающиеся отходы составили 26%, бумага и картон — 22%, пластик — 15%, стекло — 9%, металл — 5%, изделия из текстиля 4% и из дерева — 2%. При этом было сожжено 36%, утилизировано 29%, 7% отправлено на свалки бытовых и иных отходов.