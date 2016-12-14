«Обострение отношений между РФ и НАТО возможно только по вине НАТО»
Москва, 14 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Обострение отношений между Россией и странами НАТО, которое спрогнозировано в числе главных угроз в 2017 году в докладе американского Центра по превентивным действиям «Совет по международным отношениям», может быть спровоцировано исключительно деструктивной активностью НАТО на границе, а не действиями России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Нам такое обострение не нужно», — отметил парламентарий.
По его мнению, такие прогнозы выглядят не как предостережение и призыв к сохранению миру, а как попытка убедить руководство стран НАТО в том, что Россия — враг. «Это очередной инструмент для давления руководства НАТО на страны Европы в попытке заставить их активнее включаться в гонку вооружений и противостоять России», — рассуждает депутат.
«Россия не будет вестись на провокации, которые устраивают западные военные деятели и поддерживающие их политические силы. Мы видим, что они используют любой предлог, чтобы увеличить бюджеты на вооружение, не заботясь о том, что своими действиями нагнетают международную обстановку и расшатывают баланс сил», — заявил Железняк. «Но, как уже неоднократно заявлял глава нашего государства Владимир Путин, Россия не позволит говорить с собой с позиции силы, и мы будем всегда адекватно и твердо отвечать на попытки угрожать нашей стране», — заключил он.
Обострение отношений между Россией и странами НАТО может стать главной угрозой в 2017 году. Об этом говорится в опубликованном докладе американского Совета по международным отношениям «Главные угрозы, за которыми нужно следить в 2017 году».
Возможный конфликт между Москвой и альянсом составители доклада поставили на первое место в категории угроз, влияние которых оценивается как «высокое», а вероятность называется «умеренной». В документе отмечается, что речь идет о «намеренной или непреднамеренной военной конфронтации», которая может быть вызвана «агрессивным поведением» России на территории Восточной Европы.