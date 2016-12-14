Москва, 14 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Обострение отношений между Россией и странами НАТО, которое спрогнозировано в числе главных угроз в 2017 году в докладе американского Центра по превентивным действиям «Совет по международным отношениям», может быть спровоцировано исключительно деструктивной активностью НАТО на границе, а не действиями России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

«Нам такое обострение не нужно», — отметил парламентарий.

По его мнению, такие прогнозы выглядят не как предостережение и призыв к сохранению миру, а как попытка убедить руководство стран НАТО в том, что Россия — враг. «Это очередной инструмент для давления руководства НАТО на страны Европы в попытке заставить их активнее включаться в гонку вооружений и противостоять России», — рассуждает депутат.

«Россия не будет вестись на провокации, которые устраивают западные военные деятели и поддерживающие их политические силы. Мы видим, что они используют любой предлог, чтобы увеличить бюджеты на вооружение, не заботясь о том, что своими действиями нагнетают международную обстановку и расшатывают баланс сил», — заявил Железняк. «Но, как уже неоднократно заявлял глава нашего государства Владимир Путин, Россия не позволит говорить с собой с позиции силы, и мы будем всегда адекватно и твердо отвечать на попытки угрожать нашей стране», — заключил он.

Обострение отношений между Россией и странами НАТО может стать главной угрозой в 2017 году. Об этом говорится в опубликованном докладе американского Совета по международным отношениям «Главные угрозы, за которыми нужно следить в 2017 году».

Возможный конфликт между Москвой и альянсом составители доклада поставили на первое место в категории угроз, влияние которых оценивается как «высокое», а вероятность называется «умеренной». В документе отмечается, что речь идет о «намеренной или непреднамеренной военной конфронтации», которая может быть вызвана «агрессивным поведением» России на территории Восточной Европы.