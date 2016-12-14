Москва, 14 декабря, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России, которая якобы повлияла на результаты референдума по Вrexit, объясняются непрофессионализмом и бездарностью произносящих подобные слова политиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Вrexit

Комментируя высказывание депутата Палаты общин от Лейбористской партии (Великобритания), заявившего о сомнительности результатов референдума, на котором британцы проголосовали за выход из состава Европейского союза, Песков сказал: «Это свидетельствует о весьма примитивном, недальновидном и непрофессиональном качестве политики и политиков, которые предпочитают различные выдумки, небылицы и страшилки, пытаясь этим подменить отсутствие реальных дел и успеха на политическом поприще».

Напомним, британский депутат Бен Бредшоу публично заявил, что российские хакеры могли повлиять на исход референдума о Brexit. Он утверждает, что вмешательство хакеров из России «в настоящее время доказано в американской президентской кампании». То же, считает он, можно сказать «и в нашем собственном референдуме», отметил депутат, говоря о голосовании 23 июня.

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