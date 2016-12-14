Москва, 14 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Переговоры Российской Федерации (РФ) с властями США по урегулированию ситуации в Сирии являются «бесплодными посиделками». Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Контакты сохраняются, но каждый раз, когда мы о чем-то договариваемся, американцы отруливают в сторону от уже достигнутых договорённостей», — сказал российский дипломат. — «Так было в сентябре, так было в начале декабря».

При этом Лавров добавил, что США на переговорах с РФ о создании гуманитарных коридоров выдвигают в качестве предварительного условия паузу в боевых действиях.

«Нам читают лекции и говорят: «Россия предлагает согласовать коридоры, чтобы боевики вышли, а сначала нужно немедленно остановить боевые действия, а потом, через несколько дней, такие коридоры можно будет уже создавать», — отметил глава МИД РФ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 декабря 2016 г. постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил, что Алеппо перешел под полный контроль правительства Сирии, а все боевые действия в восточных районах города прекращены.

При этом дипломат добавил, что еще не все члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) покинули Алеппо. Их эвакуация затруднена согласованиями коридоров и транспортных вопросов.

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