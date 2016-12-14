Москва, 14 декабря, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Продовольственная пшеница составляет 83% урожая зерновых, и это абсолютный рекорд урожая 2016 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в ходе выступления на «правительственном часе» в Госдуме.

Tama66 Пшеничные колосья

«Год 2016 стал успешным для сельского хозяйства, урожай зерновых составил порядка 117 млн тонн, это абсолютный рекорд современной России, больше мы собирали только в далеком 1978 году, когда было собрано 127 млн тонн», — рассказал он.

Если бы сегодня под зерновыми были те же площади, что и тогда — 78 млн га, а в 2016 году эта площадь составляет 47 га, тогда было бы собрано 200 млн тонн зерна, считает Ткачев.

«Конечно, все утраченные сельхозугодья не вернешь, но я уверен, что 10−12 млн га мы можем вернуть в сельхозоборот. Задача по вводу в оборот сельхозземель — приоритетная», — отметил министр.

В общем объеме собранного урожая 72 млн тонн приходится на пшеницу, рассказал Ткачев. «Это тоже абсолютный рекорд, это более 83%, это продовольственная пшеница. Поэтому разговоры о преобладании фуража некорректны и выгодны прежде всего тем, кто заинтересован в снижении цен на зерно для его последующей переработки», — подчеркнул он.

«Мы полностью обеспечили себя качественной пшеницей, сохранили мировое лидерство по экспорту пшеницы», — добавил Ткачев.