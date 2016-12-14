Чита, 14 декабря, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края назвала тему о двукратном повышении тарифов на тепло для бизнеса и бюджетных организаций «коммерческой тайной» и провело заседание в закрытом режиме. Покинуть заседание, которое прошло вчера, 13 декабря, попросили СМИ, члена общественной палаты края, вышел и работник прокуратуры, курирующий сферу ЖКХ.

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«Так как мы при установлении тарифов будем пользоваться, в том числе, и теми документами, на которые наложен гриф «коммерческая тайна», мы спросили у предприятия («ТГК-14»), против оно или не против того, чтобы публично рассмотреть данные статьи затрат. Организация сказала, что она против», — объяснила решение руководитель службы Евгения Батуева, аудиозапись ее заявления опубликовал сайт «Забмедиа.ру».

В то же время, в прокуратуре Забайкальского края отметили, что их работник самостоятельно вышел из-за задержки начала заседания.

Стоит отметить, что о заседании ранее было публично объявлено на сайте службы по тарифам. «13 декабря 2016 года в 15.00 часов состоится заседание правления региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края по вопросу установления тарифов на услуги теплоснабжения, оказываемые ПАО «ТГК-14» на территории Забайкальского края», — было сказано в анонсе.

Позже стало известно, что тарифы ТГК-14 для предпринимателей и бюджетных организаций в ближайшие полгода будут повышаться два раза. Произойдет повышение на 7,1% с 15 декабря этого года. С 1 июля 2017 года стоимость услуг вырастет еще на 6%.

Отметим, что региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края в конце 2015 года одобрила повышение тарифа ТГК-14 на три года. Так, в 2016 году тарифы официально выросли на 35%, а в 2017 году запланировано повышение до 43%. Позже глава региона Наталья Жданова на встрече с предпринимателями заявила, что с 1 января 2017 года в Забайкалье для юридических лиц и бюджетных организаций снизят тариф ТГК-14 с 35% до 7,1%.

ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией Забайкальский край и Бурятию. У компании семь ТЭЦ и два энергетических комплекса.