Москва, 14 декабря, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Группа «Сафмар» намерена купить у Александра Тынкована, Михаила Тынкована и Павла Бреева — основных владельцев «М.Видео» — их доли в компании. Акции будут проданы более чем на миллиард долларов, сообщает GlobeNewswire.

Mvideo.ru Логотип «М.Видео»

Уточняется, что «Сафмар», представляющий интересы семьи Гуцериевых-Шишхановых, намерен приобрести все акции инвестиционной компании, которой владеет А. Тынкован и его партнёры. Компании Тынкована принадлежат 57,7% акций «М.Видео».

Уточняется, что для осуществления сделки требуется добровольное предложение, которое «Самфар» сделает миноритарным акционерам — предложение о приобретении у этих акционеров акций «М.Видео» по такой же цене, как и у Тынкована и его партнёров.