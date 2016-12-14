Москва, 14 декабря, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сочла возможным разрешить с 15 декабря 2016 года ввоз в Российскую Федерацию части картофеля из Арабской Республики Египет, сообщили в Россельхознадзоре.

Pixabay.com Картофель

Ввоз картофеля в Россию из Египта разрешен за исключением зон, в которых ранее выявлялись карантинные для РФ объекты: золотистая картофельная нематода и возбудитель бурой гнили картофеля — бактерия Ralstonia solanacearum.

В Россельхознадзоре отметили, что частичное разрешение выдано под гарантии центральной администрации карантина растений министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября был введен запрет на поставки плодовоовощной продукции из Арабской Республики Египет, в том числе и каротофеля. С 1 октября запрет был отменен. Но в отношении поставок картофеля эта мера продолжала действовать. В конце октября Россельхознадзор направил специалистов в Египет для проверки ситуации с качеством картофеля.

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