Рыбинск, Ярославская область, 14 декабря, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Житель Рыбинска Ярославкой области свел счеты с жизнью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

По некоторым данным, 54-летний рыбинец занимался своим делом. На развитие бизнеса он брал кредиты, но погасить их не смог. При этом, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, бизнесмен в последнее время составлял графики погашения, но долги и пени только росли. Мужчина впал в уныние и совершил самоубийство. У погибшего остался несовершеннолетний сын.

«Признаков насильственной смерти на теле мы не обнаружили, следов взлома и незаконного проникновения в жилище тоже, предварительно, нет. Тело нашла жена, она и вызвала полицию. Погибший оставил предсмертную записку, но ее содержание не разглашается», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель Управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская.

Похожий случай произошел в 2015 году в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Мужчина занимался бизнесом с древесиной, но не смог расплатиться по займам, вследствие чего покончил жизнь самоубийством.