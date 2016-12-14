Москва, 14 декабря, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий обязанность соблюдать нормы этики помощников депутатов и членов Совфеда, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Авторы обратили внимание на то, что такое требование уже установлено в отношении парламентариев.

«Принятие данного законопроекта усилит ответственность помощников в их работе, а также исключит возможность дискредитации депутата или члена Совета Федерации из-за неэтического поведения его помощников», — отмечают депутаты.