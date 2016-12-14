Кейптаун, 14 декабря, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Южноафриканская государственная компания Eskom выдаст запросы на информацию по «тестированию рынка» до конца этой неделе в рамках программы по расширению строительства АЭС, заявил представитель организации. Этот шаг является доказательством того, что компания хочет продолжить ядерную программу, несмотря на то, что План комплексных ресурсов, определяющий будущее атомной энергии в ЮАР, еще находится в процессе обсуждений с общественностью. Об этом пишет информационный портал IOL.

Lennart Tange Атомная электростанция

Как отмечает издание, компании обычно выдает запрос о предоставлении информации для сбора письменных данных о возможности различных поставщиков. Напомним, что во вторник, 13 декабря, Eskom объявила о начале приема на этой неделе заявок на участие в возведении шести новых ядерных реакторов. Мощность новых реакторов составит в общей сложности 9600 МВт. Исполняющий обязанности гендиректора Eskom Матшела Коко заявил, что официально о приеме заявок на участие в тендере объявит министерство энергетики ЮАР. Первый атомный блок хотят построить к 2026 году, хотя ранее планировалось возведение энергоблока только к 2037 году.

Однако против АЭС выступают местные экологи. 13 декабря в суде Кейптауна состоялось заседание, на котором неправительственная организация, выступающая против расширения ядерной программы страны, попыталась остановить процесс. «Зеленые» уверены, что строительство атомной станции угрожает экологии страны, а, кроме того, взвалит на ЮАР большие финансовые траты. Также они «призывают сделать весь процесс более прозрачным и честным», потому как пока он «окутан завесой секретности и дезинформации».

Координатор неправительственной антиядерной организации Доминик Дойл заявил: «Южная Африка просто не может себе позволить потенциальные финансовые и человеческие издержки, которые могут возникнуть в результате этого решения. Нам нужен более прозрачный и справедливый процесс».

Представитель южноафриканского Совета по возобновляемым источникам энергии Бренда Мартин сказала, что ее организация была обескуражена тем, что госкомпания планирует продолжить реализацию ядерной программы. «Зеленые» уверены, что альтернативная энергетика лучше подойдет для региона. В то же время во вторник Совет по наукам о земле, которые хранят данные геофизических исследований в ЮАР, одобрил территорию в Восточно-Капской провинции, на которой планируется строить АЭС.

Сегодня в стране действует только одна атомная станция — АЭС «Куберг» (окрестности Кейптауна), состоящая из двух реакторов PWR (ВВЭР) мощностью по 900 МВт. Оператором станции является государственная энергокомпания Eskom Holdings Limited. Несмотря на полезность и эффективность АЭС, эта атомная станция стала для ЮАР, действительно, проблемой. Например, в январе 1982 года на АЭС было совершено вооруженное нападение. В 2005 году случился пожар на линии ЛЭП, тогда же был поврежден реактор во время плановой загрузки топлива. В 2010 году один из сотрудников станции получил заражении кобальтом-58. И хотя все эти происшествия были связаны, по большей части, с человеческим фактором, нежели с работой АЭС, в умах местных людей АЭС «Куберг» — это опасность. Поэтому новые энергоблоки, по крайней мере экологи, стоить не хотят.

Правительство ЮАР в 2010 году утвердило план строительства атомных энергоблоков общей установленной мощностью 9600 МВт. Первый блок хотели ввести в эксплуатацию уже к 2023 году. Так, в декабре прошлого года власти одобрили план, запускающий выбор партнера для строительства АЭС. Кабмин страны подписал меморандумы о взаимопонимании со строителями энергоблоков из России, Китая, Южной Кореи, Франции и США. Однако в ноябре этого года было объявлено о переносе расширения АЭС в стране.