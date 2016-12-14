Пекин, 14 декабря, 2016, 12:34 — ИА Регнум.



Charles Dharapak Южно-Китайское море

После состоявшейся серии визитов лидеров стран АСЕАН в Китай, Пекин и его партнеры по региону смогли найти общий язык и согласились, что необходимо поставить на первое место экономическое сотрудничество. В результате этого появилась замечательная возможность добиться значительного прогресса в споре вокруг островов в Южно-Китайском море, сообщает Global Times.

По некоторой информации, официальные лица и представители экспертного сообщества из стран, связанных с Южно-Китайским морем, провели обсуждение создания механизмов доверия, в том числе в том, что касается формирования Нормативов поведения, изменения сложившейся в Южно-Китайском море ситуации, а также возможности взаимодействия в таких областях как борьба с терроризмом, изменение климата, а также защита окружающей среды.

После вынесения вердикта Постоянной палатой арбитражного суда в Гааге ситуация вокруг спорных территорий успокоилась. Китай и Филиппины восстановили свои отношения, что поставило крест на попытках других претендентов на территории осложнить ситуацию. Поэтому очевидно, что достигнуть стабильности и сотрудничества в Южно-Китайском море можно и без вмешательства со стороны внешних стран, и добиться этого лучше до того, как Трампу удастся пустить новые волны по региону.

Трамп затрагивает ключевые интересы Китая самым вопиющим образом и вопреки любым требованиям протокола. Его дипломатический дебют стал плохим предзнаменованием. Он продемонстрировал, что нет таких границ, которых он бы придерживался. Новый глава Белого дома может пойти не только на изменение давно сложившихся отношений, но и самой международной системы. Поэтому страны АСЕАН должны озаботиться своим будущим. Они должны задать себе вопрос, будут ли США по-прежнему заниматься их безопасностью, смогут ли такие страны поддерживать баланс между Китаем и США. Им также стоит спросить себя, пойдет ли на пользу им такой баланс, если две крупные державы перейдут к напряженному соперничеству.

Несмотря на то, что политик-новичок Трамп, может, и создал некоторое число проблем для американо-китайских связей, для Китая это шанс продемонстрировать, как должна себя вести ответственная крупная держава. Соблюдение своих обещаний, готовность к сотрудничеству и приверженность миру и региональной стабильности будут более привлекательны для других стран. Многие, вероятно, ожидают, что Китай отплатит США той же монетой, но Пекин не собирается по-детски идти на оскорбления и провокационные действия, чтобы одержать верх в международном споре.

Вместо этого, заключает автор, Пекин воспользуется появившейся возможностью и добьется расположения агентов Вашингтона на китайской периферии, предоставив им более привлекательную альтернативу. Благодаря этому сложится мирная и стабильная среда, в которой сможет развиваться Китай, а его соседи получать преимущества от его роста. И попытка решить спор вокруг островов в Южно-Китайском море может стать первым шагом.