Черкесск, 29 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии. Об этом 29 апреля сообщили в ЦОС ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«ФСБ России в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего по указанию зарубежного эмиссара МТО совершение террористического акта на одном из объектов органов власти и правопорядка», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что по адресу проживания задержанного обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участию в деятельности террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ России сообщило о задержании сторонника украинского национализма, готовившего террористический акт в торговом центре в Симферополе.

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