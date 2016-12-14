Москва, 14 декабря, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Ситуация с состоянием региональных бюджетов в России давно далека от стабильной. Как минимум треть субъектов федерации, так или иначе, столкнулись с проблемой обслуживания долгов, а еще треть стабильно балансирует на грани сведения доходов и расходов. В ряде случаев минимальная достаточность собственных доходов не позволяет привлекать деньги с рынка долга из-за диспропорций. Наблюдения рейтингового агентства S&P показывают, что через два года четверть из 85 российских регионов окажется в позиции дефолта. Основная проблема ухудшения ситуации с платежеспособностью регионов кроется в снижении федеральной поддержки и сокращении доступа к кредитам с пониженной ставкой, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Дефицитный российский бюджет, действительно, сокращает поддержку регионам из федерального кармана. Такая практика развернулась в 2016 году и будет продолжаться еще минимум три года, то есть до тех пор, пока казна не вернется в более-менее устойчивое положение. За это время фискальная ситуация с бюджетами регионов может ухудшиться в разы. Если доступ к федеральным кредитам будет сокращен, субъектам федерации придется занимать по стандартной схеме у банков, которые будут держать ставку интересной для себя. Размещение облигаций тоже вряд ли решит проблему привлечения финансов, так как ставка доходности подобных бондов выше показателя, под который регионы занимают у федерального центра», — .считает Бодрова

«Просрочки по кредитам различного уровня — основная ошибка в управлении долгом в регионах. Низкая эффективность при обслуживании задолженностей только усугубляет ситуацию с долговым бременем. В текущем году лидером должников остается Московская область, но соотношение ее доходов и долга позволяет не волноваться о вероятности дефолта региона. Однако ниже по списку субъекты довольно проблемные с этой точки зрения. Так, у республики Мордовии соотношение долга к собственным налоговым и неналоговым доходам составляет к концу первого полугодия 199% (это абсолютный антилидер), в Астраханской области — 134%, в Смоленской области — 130%, в Забайкальском крае — 114%, в Кировской области — 102%. У этих субъектов федерации доля бюджетных кредитов в совокупном объеме госдолга составляет не менее 48%. У Калмыкии вес этого параметра составляет 85%, у Северной Осетии-Алании — 88%», — привела цифры эксперт.

«В этом году эффективнее всего работают с собственным долгом Ингушетия, Чукотский автономный округ и Мурманская область. Не боятся наращивать долговую нагрузку в Ярославской области (+21% к концу июня) и Хакасии (+24%). Интересно, что обычно проблемный с этой точки зрения Краснодарский край в этом году выглядит довольно нейтрально на фоне острых должников с приростом задолженности только на полтора процента, хотя, согласно планам кубанских властей, долговую нагрузку в этом году предполагалось бодро сокращать», — пояснила Бодрова.

«Двигаться в стандартном направлении и искать источники дополнительных доходов, в общем-то, негде — основные налоговые рычаги использованы, а с физлиц больше взять нечего. Но с 2017 года сократится и доля оседающих в региональных бюджетах налогов на прибыль предприятий и организаций. В таких условиях рациональнее работать с текущим долгом, эффективно его понижая», — высказала свое мнение эксперт.