Москва, 14 декабря, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Требование, озвученное представителями Запада, о необходимости введения «режима тишины» в Сирии, преследует одну цель — дать группировкам, воюющим против сирийских правительственных войск, возможность перевести дух. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров напомнил, что по поводу перерыва в военных действиях не было переговоров нигде, кроме Сирии — ни по войне в Ираке, ни в Ливии, ни в Йемене. Когда речь идёт об этих странах, никто не требует сначала установить «режим тишины», и лишь затем начинать переговорный процесс. Такое имеет место только в отношении сирийского конфликта.

Министр иностранных дел пояснил, что боевикам нужно перевести дух и обновить вооружение. Так, военные действия по освобождению от террористов города Мосула (Ирак) были приостановлены, и после этого в Сирии произошла атака на Пальмиру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря постоянный представитель Российской Федерации (РФ) при ООН Виталий Чуркин заявил, что после восстановления Вооруженными силами Сирии контроля над городом Алеппо (Сирия) нужно начать работу над переговорами, связанными с прекращением боевых действий на всей территории страны.

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