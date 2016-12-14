Новосибирск, 14 декабря, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Горсовет Новосибирска просит губернатора Новосибирской области отменить решение о повышении тарифов на услуги ЖКХ на 15%, которое сами же депутаты не так давно утвердили. С письмом к главе региона обратился председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

«При проведении XII сессии совета депутатов Новосибирска принято решение «О согласовании проекта постановления губернатора Новосибирской области «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2017 год (…). Однако, после принятия решения как в совет депутатов города Новосибирска, так и в депутатские объединения в Совете «Единая Россия» и КПРФ, поступает большое количество обращений граждан, а также инициативных групп, в которых жители выражают мнение о невозможности увеличения тарифов на коммунальные услуги, учитывая сложное финансовое состояние, рост цен на товары первой необходимости, отсутствие индексации заработных плат. Также данная тема крайне негативно обсуждается в средствах массовой информации, социальных сетях», — сказано в письме на имя Владимира Городецкого, датированном 14 декабря.

Асанцев просит главу региона учесть, что все это может привести к наступлению неблагоприятных последствий и социальной нестабильности в Новосибирске.

«В связи с чем, на сегодняшний день прослеживается необходимость отмены решения от 2 декабря 2016 года. На основании вышеизложенного, просим Вас не утверждать предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях новосибирской области на 2017 год для города Новосибирска в размере 15% с 1 июля 2017 года и рассмотреть возможность перенесения в совет депутатов города Новосибирска соответствующего проекта постановления, учитывающего значительное уменьшение индекса», — говорится в письме, подписанном Дмитрием Асанцевым.

Однако, как оказалось, социальная нестабильность в областном центре совсем не пугает региональную власть. Владимир Городецкий сегодня, 14 декабря, высказал свое отношение к росту тарифов на ЖКУ, заявив, что готов взять ответственность за решение на себя.

«Я никогда от ответственности не уходил, я этот принцип никогда не менял, — приводит «Сибкрай» слова Городецкого. — Ответственность моя в рамках моей компетенции, которая на меня возложена, поэтому это моя компетенция подписать это распоряжение о повышении тарифов. Надо сказать, что мы действительно убеждены в правильности экономического решения. Я подробно проинформирую в ближайшие дни, в чем правильность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новость о повышении тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске сразу на 15% с 1 июля 2017 года вызвала критику и несогласие со стороны жителей города. Новосибирцы собираются выйти на митинг, пишут письма городским властям, готовят обращение в Генеральную прокуратуру и пытаются всячески привлечь внимание на всех уровнях власти к необоснованности такого резкого роста тарифов.

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В свою очередь, региональное отделение КПРФ обвинило некоторых организаторов запланированного на 24 декабря митинга в подготовке февральской революции и желании вернуться «на властный Олимп».

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В то же время, прокуратура Новосибирской области назначила свою проверку обоснованности повышения тарифов сразу на 15%.

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Отметим, что изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год, предлагающие увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%, производятся согласно проекту постановления губернатора области Владимира Городецкого. Обращение главы региона с просьбой согласовать проект постановления поступило в горсовет Новосибирска 29 ноября. На сессии 2 декабря депутаты горсовета Новосибирска приняли решение о допустимости повышения тарифов на ЖКХ на 15%. С городскими депутатами был солидарен и глава Новосибирска Анатолий Локоть, который подчеркнул, что повышение тарифов на 15% — очень «непростой шаг со стороны депутатов и муниципалитета в целом. Он обусловлен необходимостью своевременно выполнять поддерживающий ремонт коммуникаций домов с износом более 70%».

При этом, в правительстве России ранее было подписано распоряжение, согласно которому в среднем рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области должен был составить в июле 2017 года 4%.