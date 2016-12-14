Великий Новгород, 14 декабря, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Фракция партии «Яблоко» в думе Великого Новгорода намерена выступить с инициативой о внесении изменений в областной закон «О межбюджетных отношениях в Новгородской области» от 6 марта 2009 года. Об этом ИА REGNUM сообщила лидер партийного списка на выборах в областную думу, председатель Новгородской региональной общественной организации «Собрание коренных новгородцев», кандидат экономических наук Анна Черепанова.

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В партии считают, что в статье 2 этого закона необходимо установить единый норматив отчислений от НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в бюджет Великого Новгорода в размере 15%, а от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в размере 20%.

Анна Черепанова отметила, что статья 58 Бюджетного кодекса РФ позволяет субъекту Федерации самостоятельно определять единые для всех муниципальных образований одного типа нормативы отчислений от налогов, поступающих в региональный бюджет. «Однако в отношении Великого Новгорода органы исполнительной и законодательной власти Новгородской области единый норматив не установили. В бюджет города НДФЛ поступает по минимальному нормативу, установленному Бюджетным кодексом — 15%», — пояснила Черепанова.

По её словам, весь объем НДФЛ, уплачиваемый в казну жителями Великого Новгорода, составляет порядка 5 млрд рублей в год, из них в бюджете города остается только 750 млн рублей. Всего с территории Великого Новгорода собирают примерно 12 млрд рублей налогов, что составляет порядка 60% налоговых доходов консолидированного бюджета Новгородской области, а в бюджет города поступает меньше 1,5 млрд рублей.

Черепанова отметила, что бюджетная политика региональных властей по централизации финансовых ресурсов привела к тому, что Великий Новгород, образующий базу экономического развития Новгородской области, оказался в роли аутсайдера при перераспределении бюджетных средств. «Нам много говорят, что область помогает городу, выделяет субсидии на дороги, строительство школы, всё так. Но нужно отчётливо понимать, что субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы на финансирование собственных полномочий», — также заявила Черепанова.

По её словам, в новгородском отделении партии «Яблоко» считают, что бюджет Великого Новгорода следует принимать только после урегулирования межбюджетных отношений и внесения изменений в областной бюджет. Внести поправки в региональное законодательство своим коллегам по городской думе предложат депутаты фракции «Яблоко» на одном из декабрьских заседаний.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год, свёрстанный без дефицита, в первом чтении был отклонён большинством голосов депутатов городской думы 1 декабря. Против принятия бюджета выступили все фракции городской думы («Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко»), кроме «Справедливой России», которая голосовала свободно. В итоге, за бюджет проголосовали всего два депутата. Повторно бюджет в первом чтении будет рассмотрен на внеочередном заседании думы города, назначенном на 16 декабря.