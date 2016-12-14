Черкесск, 14 декабря, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило субсидии на поддержку нуждающихся семей в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. В Северо-Кавказском федеральном округе эти средства получат только два субъекта из семи — Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Информация об этом опубликована сегодня, 14 декабря, на официальном сайте кабинета министров.

delo Деньги

Карачаево-Черкесии выделено более 240 млн рублей. Ставрополье получит 964,7 млн рублей. Как следует из документа, денежные субсидии выделены в связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей

Отметим, всего в соответствии с распоряжением правительства РФ, подписанном 10 декабря 2016 года, будет распределено между 53 субъектами 17,838 млрд рублей. Первоначально на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ для поддержки нуждающихся семей в виде ежемесячной денежной выплаты выделялось в целом по России 15,7 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии действует республиканский закон о поддержке многодетных семей. В соответствии с ним в связи с рождением (усыновлением) четвертого и последующего ребенка осуществляется выплата «республиканского материнского капитала». Первоначально была установлена сумма 100 тыс. рублей на семью. С учетом индексации в текущем году она возросла до 105,5 тыс. рублей.

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