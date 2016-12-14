Барнаул, 14 декабря, 2016, 12:09 — ИА Регнум. С начала 2016 года (и по ноябрь включительно) Алтайскому краю удалось сохранить положительный темп роста в промышленности: по данным Алтайкрайстата, за 11 месяцев 2016 года сводный индекс промышленного производства в регионе составил 101,6%. Как отмечает официальный сайт региона, в январе-ноябре 2016 года алтайские предприятия увеличили объемы производства продукции.

Светлана Шаповалова Земледелие. Поля подсолнечника в Алтайском крае

«В сфере обрабатывающих производств за 11 месяцев 2016 года объем выпуска продукции вырос на 1,8% при росте месяцем ранее на 1,4%. Положительная динамика регистрируется в производстве машин и оборудования (118,4%), производстве транспортных средств и оборудования (117,2%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (101,1%), производстве кожи, изделий из кожи и обуви (158,1%)», — сказано в официальном сообщении Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.

Лидирующей отраслью края считается пищевая и перерабатывающая промышленность: объем производства здесь увеличился на 6,5%. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по итогам 9 месяцев 2016 года превысил уровень соответствующего периода прошлого года на 31,4% и составил более 2,6 млрд. рублей. По данным Алтайкрайстата, наиболее крупные суммы в развитие предприятий вложены ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Троицкий маслосыродел», ПАО «Бийский маслоэкстракционный завод», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова, АО «Коротоякский элеватор», ООО «Третьяковский маслосырзавод», ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», ООО «Холод», АО «Барнаульский молочный комбинат», ОАО «Черемновский сахарный завод» и АО «Алтайская крупа».

По итогам первого полугодия 2016 года, индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 111,8%, объем отгруженной продукции собственного производства превысил уровень прошлого года на 4,6% и составил 52,2 млрд. рублей. Положительные темпы развития сохранились в плодоовощной, масложировой, молочной, мукомольно-крупяной промышленности, в производстве готовых кормов для животных, производстве прочих пищевых продуктов и производстве напитков.

Отрицательные итоги производства остаются в мясной и рыбной промышленности.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды рост выпуска составил 102,5%.

В целом, как отмечают чиновники, за последние 10 лет темп роста промышленного производства в регионе сложился значительно выше, чем в среднем по России. Так, индекс промышленного производства за этот период составил 158,8% при среднероссийском значении 117,2%. В обрабатывающих производствах объем выпуска продукции увеличился в 1,6 раза при росте в среднем по России в 1,2 раза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2016 года индекс промышленного производства составлял 97,1%, но уже к октябрю повысился до 100,8%. По итогам января-сентября 2016 года 71% крупных и средних предприятий Алтайского края получили прибыль: ее общая сумма составляет 23,9 млрд. рублей. Наиболее уверенно в финансовом плане чувствуют себя сельхозпредприятия региона (средний уровень прибыльности 88,9%), где прибыль увеличилась на 7,1%.