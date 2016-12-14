Москва, 14 декабря, 2016, 12:09 — ИА Регнум. На днях президента США Дональд Трамп объявил имя нового госсекретаря. Им стал Рекс Тиллерсон, который лично знаком с президентом России Владимиром Путиным. Однако имеет смысл и присмотреться к более широкому фону ситуации — у Трампа много противников как в демократической, так и в своей партии, которых встревожила его победа, поскольку они не стремятся улучшать отношения с Россией, заявил корреспонденту доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов."Так, против Тиллерсона уже выступил новый руководитель президентской администрации Рейнц Прибус. Кроме того, кандидатура Тиллерсона еще не прошла утверждение в Сенате. Он пока лишь является одним из возможных кандидатов на пост госсекретаря США. Таким образом сохраняется возможность того, что сенат США за него проголосует. Не исключено, что Трaмпу самому придется отказаться от кандидатуры Тиллерсона, если он увидит что шансы у него малы», — сказал Глазунов.

Redstate.com Рекс Тиллерсон

«В этом смысле не стоит забывать такой важный контраргумент — Тиллерсона знают как бизнесмена, но не как политика. Все-таки речь идет о позиции госсекретаря одной из сверхдержав. В этом случае все личные политические и экономические симпатии могут уйти на второй план. Надо понимать, что Тиллерсон — прагматик и скорее всего на должности госсекретаря он будет жестко отстаивать жизненно важные интересы США, а при принятии важных политических решений, он может зачастую становиться заложником тех групп американской элиты, которые стоят за Дональдом Трампом», — пояснил эксперт.

«Не стоит забывать, тот факт, что назначение Тиллерсона имеет экономическую подоплеку. Дональд Трамп, в своей предвыборной стратегии заявил о том, что снимет ограничения на разработку сланцевого газа, нефти и угля. Потенциально это значит рост объемов добычи энергоносителей в США в среднесрочной перспективе. Что может сделать США крупнейшим экспортером топлива. Этот шаг делает абсолютно нежизнеспособными все договоренности, которые планируют страны ОПЕК в области ограничения добычи нефти и соответственно увеличить цены на энергоноситель на мировом рынке», — считает Глазунов.

По его мнению, «уже сейчас, в связи с последним назначением ситуация на рынке нефти стала еще более неопределенной. Страны ОПЕК столкнулись с трудным выбором. С одной стороны, ряд стран, входящих в картель требуют, более высоких цен на нефть. И это должно подтолкнуть ОПЕК к решению о сокращении квот на добычу. С другой, назначение Тиллерсона может спутать ОПЕК все карты. Следовательно, если страны ОПЕК снизят квоты, они не только отдадут долю рынка, но и сделают сланцевую добычу более выгодной».

«В целом сегодня идут переговоры и дискуссии, и многие эксперты делают предположения относительно того, кто будет занимать ключевые посты в правительстве Трампа. Команда Трампа пока находится в стадии становления. И вполне возможны любые сценарии», — высказал свое мнении эксперт.