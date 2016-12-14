Денвер, США, 14 декабря, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Все члены коллегии выборщиков от Колорадо обязаны голосовать за того кандидата, который одержал победу в американском штате на выборах главы Белого дома. Такое решение, как передает Associated Press, принял суд в Денвере.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Согласно постановлению суда, девять выборщиков из Колорадо должны проголосовать за Клинтон (кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон), так как она выиграла всеобщее голосование в данном штате», — говорится в сообщении.

Суд постановил, что выборщиков, которые не послушаются и все равно проголосуют за миллиардера Дональда Трампа или кого-нибудь еще, помимо Клинтон, немедленно заменят.

«Решение суда помешало желанию выборщиков из Колорадо объединиться с республиканцами в попытке поддержать компромиссного кандидата на пост президента США вместо Трампа», — отмечает агентство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента США, состоявшиеся 8 ноября 2016 года, выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Инаугурация миллиардера должна состояться 20 января 2017 года.

До этого времени избранный глава Белого дома занимается формированием переходной администрации, а также подбором сотрудников на другие ключевые посты в государстве.

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