Москва, 14 декабря, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Неблагоприятные метеоусловия стали причиной отмены более 30 рейсов в воздушных гаванях Москвы. Отложен вылет 14 рейсов, об этом сообщает 14 декабря портал «Яндекс.Расписание».

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На 11:00 мск 21 рейс был отменен в аэропорту «Домодедово», еще 10 рейсов отложены на более поздний срок. В «Шереметьево» отменили вылет девяти рейсов, еще четыре борта вылетят позже. Во «Внуково» отменены два рейса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночь с 13 на 14 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы. Столбик термометра опускался до отметки минус 17 градусов. В некоторых районах Подмосковья температура составила минус 20 градусов и ниже.

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