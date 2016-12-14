Пекин, 14 декабря, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Официальный представитель китайского автоконцерна Haima сообщил о долгожданном начале продаж электромобиля Haima 3 EV, являющегося «электрифицированной» версией седана Haima М3.

Auto.sohu.com Haima 3 EV

Силовая установка Haima 3 EV представлена электрическим двигателем мощностью в 95 л.с., работающем в паре с 5-ступенчатой автоматической трансмиссией. Заявленная максимальная скорость Haima 3 EV составляет 120 км/ч. Дальность хода не превышает 200 км, пишет «Тайпин Цичэ».

По словам разработчиков, зарядка аккумуляторов автомобиля от сети 220V занимает около 7 часов. Официальная презентация автомобиля состоялась в апреле 2016 г. на Пекинском автошоу, однако тогда публике представили несерийную версию седанаКак ожидается, новинка от Haima будет пользоваться спросом на внутреннем рынке, благодаря относительно низкой цене и государственными субсидиями, выделяемыми правительством КНР с целью улучшения экологической обстановки в стране.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 декабря государственная энергетическая корпорация China State Grid опубликовала заявление, согласно которому до 2020 г. в Китае будут построены более 10 тыс. крупных станций для подзарядки электромобилей, кроме того, на территории КНР появится более 120 тыс. автомобильных зарядных устройств.