Париж, 14 декабря, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Нижняя палата французского парламента утвердила проект закона о продлении действия режима чрезвычайного положения. Режим ЧС, срок действия которого истекает 22 декабря, может быть продлен до 15 июля 2017 года, сообщает France Presse.

Александр Умрихин ИА REGNUM Фото с места теракта в Ницце (лето 2016, спустя 2 недели после теракта)

Законопроект был представлен новым правительством республики во главе с председателем Бернаром Казнёвом. В поддержку документа высказались 288 членов Национального собрания, против проголосовали 32 депутата, пятеро воздержались. Теперь законопроект должен быть утвержден верхней палатой парламента. Сенат начнет его рассмотрение 15 декабря.

Режим чрезвычайного положения был введен во Франции после парижских терактов 13 ноября 2015 года, унесших жизни 130 человек. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Сначала режим ЧС действовал три месяца, затем неоднократно продлевался из-за высокой угрозы терактов. Таким образом, полиция Франции больше года находится на усиленном режиме несения службы. При этом спецслужбы государства продолжают регулярно предотвращать новые теракты.

Напомним, масштабный теракт произошел во Франции также 14 июля этого года, во время празднования Дня взятия Бастилии. Террорист протаранил толпу людей грузовиком в городе Ницца, погибли 86 человек, еще 308 получили ранения. О своей причастности к акции заявила та же террористическая организация.