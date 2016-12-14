Москва, 14 декабря, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Боевые действия в Сирии и Украине привели к росту беженцев в Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 декабря заявил глава МВД Владимир Колокольцев во время выступления в Совете Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«События, произошедшие в Сирийской Арабской Республике, Украине и ряде других государств оказали серьёзное влияние на миграционные процессы и привели к заметному росту числа беженцев на территорию нашей страны», — заявил Колокольцев.

По его словам, только в 2014—2015 гг. из Украины в Россию в массовом порядке въехало 1 млн 100 тыс. граждан. При этом почти для трети прибывших граждан Украины основной целью служит непосредственно поиск убежища.

«В местах их временного размещения — а это 262 пункта, в которых находятся почти 11 тыс. человек, — организован постоянный мониторинг складывающейся обстановки, принимаются дополнительные меры по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», — добавил Колокольцев.