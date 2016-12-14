Москва, 14 декабря, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Совфед направит в Сирию для российских военных к Новому году елку, самовар с баранками и советские комедии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!». реж Эльдар Рязанов. 1975]. СССР Ипполит

«Мы выбрали самую пушистую, самую красивую новогоднюю елку и хотим отправить ее от имени Совета Федерации нашим ребятам в Сирию», — сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, отметив, что «она напомнит им о доме, о родине, и о том, что их любят, ждут и гордятся ими».

«От себя лично я подготовила подарок военнослужащим — настоящий наш русский самовар с баранками, как положено, а также коллекцию лучших советских комедий», — рассказала Матвиенко, в том числе фильм «Ирония судьбы, или С легким паром».