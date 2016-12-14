Рязань, 14 декабря, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Дудукин предстанет перед судом по административному делу об отказе от исполнения требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования. Рассмотрение дела назначено на 23 декабря, его рассмотрит мировой судья мирового участка №20 Советского районного суда. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию судебного участка.

Medicfoto.ru Алкоголь на дороге

Согласно информации, размещенной на сайте судебного участка, Дудукину предстоит отметить перед судом по административному делу по статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

По данным «КП-Рязань», инцидент произошел вечером 15 ноября в центре Рязани. По сообщению источника издания, автомобиль Lexus под управлением Дудукина был остановлен инспектором ДПС. Чиновник открыл окно, однако отказался предъявить удостоверение на право управления автомобилем, а затем окно закрыл и продолжил движение. Когда полицейским удалось снова остановить автомобиль, инспектор заподозрил водителя в том, что он находится в нетрезвом виде. От требования пройти медицинское освидетельствование Дудукин отказался.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, с 2011 по 2016 годы Сергей Дудукин работал в должности заместителя губернатора Тверской области при Андрее Шевелеве. В марте Игорь Руденя, тогда — врио губернатора, принял отставку Дудукина. Уже в апреле Дудукин занял пост в правительстве Рязанской области — он курирует министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.