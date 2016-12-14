Архангельск, 14 декабря, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Прокуратурой области проведена проверка по публикациям, размещенным в газете «Правда Северо-Запада», на сайтах ИА REGNUM и «echosevera.ru», содержащим сведения об оказании скорой медицинской помощи населению в пос. Кулой Вельского района только в ночное время. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры.

66.ru Фельдшер скорой помощи

Это нарушение законодательства о здравоохранении явилось основанием для внесения прокурором Вельского района главному врачу ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» представления.

Благодаря прокурорскому вмешательству лечебное учреждение приняло меры по обеспечению круглосуточной работы поста скорой медицинской помощи Кулойской амбулатории ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ».

Напомним, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат областного Собрания Юрий Шаров сообщили, что к нему поступило письменное обращение, в котором говорится, что карета скорой медицинской помощи работает только в ночное время, с 20:00 до 08:00. Местные жители указывают, что при этом в поселке вроде бы и существует фельдшерская служба, но там работает всего два сотрудника, которые из-за низкой зарплаты могут в любое время уволиться.