Вашингтон, 14 декабря, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Пользователи, установившие на свои устройства свежее обновление Windows 10, испытывают проблемы с доступом в интернет. Об этом сообщает BBC News.

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Ряд европейских провайдеров заявили о том, что компьютеры не могут подключиться к сети из-за ошибки в IP-адресации маршрутизаторов. Проблему, которая возникает на любых моделях компьютеров и роутеров, провоцирует последняя версия операционной системы.

В компании Microsoft знают о возникшей проблеме и советуют пользователям перезагрузить технику и зайти на их официальный сайт. Летом 2015 года пользователи Windows также сталкивались с системным сбоем. Тогда обновление ОС приводило к запуску непрерывного цикла перезагрузки.