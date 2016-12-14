Москва, 14 декабря, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Деньги, выделяемые на служебные квартиры депутатам, необходимо отдать фракциям, чтобы они приобрели им собственное, пусть и небольшое, жилье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил журналистам лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

A.Savin Владимир Жириновский

«Депутаты не освобождают квартиры. Мы считаем, что он обязан немедленно съехать по завершении полномочий. Нет четкой позиции — мы все избраны на срок полномочий, мы все в Госдуме до 21 сентября 2021 года, если мы не окажемся там, значит, мы должны все сдать — и кабинеты, машины, и квартиры, и все остальное. Это отсутствие правового создания», — констатировал он.

«Как решить проблему? Отдайте деньги фракциям, и не будет ни одной проблемы. На эти же деньги купим им однокомнатные квартиры в Бутово, и все. И не надо будет съезжать никуда — у них будет собственное жилье на все времена», — считает лидер ЛДПР.

Порядка 50 депутатов Госдумы не освободили служебное жилье.