Алеппо, Сирия, 14 декабря, 2016, 11:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Алеппо сложили оружие и сдались властям 366 боевиков, они вышли в западную часть города, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Кроме того, решением президента Сирии амнистированы 329 боевиков. Из восточных кварталов Алеппо продолжается эвакуация мирного населения — вышли около шести тысяч человек, из них 2,2 тыс. детей.

Ранее 14 декабря сообщалось, что боевики согласились на прекращение огня, что позволит им самим покинуть город и провести эвакуацию мирных жителей.

Также продолжается разминирование территории. Российские саперы за сутки разминировали 16 га и очистили 45 зданий и 8,7 км автодорог.