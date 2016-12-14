Калуга, 14 декабря, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Калужской области намерены развивать подростково-молодежное волонтерское движение в сфере профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа. Такое решение было принято на очередном заседании региональной антинаркотической комиссии, сообщает 14 декабря корреспондент ИА REGNUM.

fatbwoy Наркотики

На сегодняшний день в области действует 296 волонтерских объединений. При их участии реализовано 576 информационно-профилактических акций. В 2016 году количество объединений, участвующих в реализации областного проекта по добровольчеству «Важное дело», выросло до 49 — практически в два раза. Численность волонтёров увеличилась до 1200 человек. По направлению «За здоровый образ жизни» проведено более 150 мероприятий.

На заседании подвели итоги реализации на территории области госпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и наркомании». Так, в области организована работа семи негосударственных мотивационных центров, на учет поставлено 627 лиц, на которых судом возложена обязанность по прохождению курса лечения от наркомании, а также социальной реабилитации.

В области продолжилась работа по добровольному тестированию учащихся образовательных учреждений на немедицинское потребление наркотиков. За 10 месяцев 2016 года обследовано 11 тысяч 234 учащихся. Во всех образовательных организациях области проходит правовой всеобуч в форме классных часов, тренингов, тематических лекций, научно-исследовательских проектов, дискуссий, интернет-уроков и викторин. В 322 школах действуют родительские патрули. В акциях профилактической направленности приняло участие более 20 тысяч обучающихся и студентов. 61 подростку оказана экстренная психологическая помощь.

Напомним, с начала 2016 года количество наркопреступлений, зарегистрированных правоохранительными органами Калужской области, снизилось на 26,9% (с 1004 до 734). Расследовано 413 наркопреступлений, раскрываемость составила 54,8%. Силовиками пресечена деятельность 314 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Также расследовано 82 наркопреступления, совершенных в составе организованных преступных групп, и 109 — в составе группы лиц по предварительному сговору. У преступников изъято более 34,7 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 11 кг героина, 9,6 кг марихуаны, 0,6 кг гашиша, более 12,5 кг синтетических наркотиков.