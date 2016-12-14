Москва, 14 декабря, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал вернуться к юлианскому календарю, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря. «Зима сегодня наступила, сегодня холодно стало», — отметил Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Нельзя шутить с природой, только мы придумали новый стиль. Весь мир отмечает Рождество 24 декабря, а у нас Христос родился 7 января», — указал парламентарий.

«Мы всё сместили. Понимаю, менять министра, проводить экономические реформы, но зачем менять календарь? У нас старый Новый год, но это настоящий новый год», — рассуждает он.

Лидер ЛДПР предложил вернуться к юлианскому календарю, и к знамени Российской империи, а также вернуть старый гимн «Боже, царя храни».

Отметим, что на сохранении юлианского календаря настаивает православная церковь, исчисляющая даты праздников по «старому стилю».

Юлианский календарь принят в Европе и России до перехода на григорианский календарь, введен в Римской республике Юлием Цезарем с 1 января 45 года до н.э., или 708 г. от основания Рима.