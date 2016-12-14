Москва, 14 декабря, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В России за неделю (30 ноября — 7 декабря) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 0,7% и составила 855 тыс. 529 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее этот показатель составлял 948,7 тыс. человек, сообщили в Минтруде РФ.

Бен Шан. Безработные. 1938

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 25 регионах.

В 57 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Не изменилась численность безработных в Ростовской, Липецкой и Тюменской областях.

На 1 ноября 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,1% от численности экономически активного населения (на 1 ноября 2015 года — 1,2%).

По состоянию на 7 декабря 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России стабильно снижалось с 12 мая 2016 года. Тогда, по данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека. По состоянию на 2 ноября число безработных составляло 833 тыс. 604 человека. Со 2 ноября безработица в стране начала расти. За месяц ряды безработных пополнили 21 тыс. 925 человек.