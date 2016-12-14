Бисмарк, США, 14 декабря, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В американском штате Северная Дакота, где не прекращаются протесты индейцев против строительства нефтепровода Dakota Access, было собрано около трети из попавших в воду примерно трех тысяч баррелей нефти. Об этом со ссылкой на местного чиновника пишет британское агентство Reuters.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

Утечка нефти произошла на прошлой неделе примерно в 150 милях (240 километрах) от места, где находится лагерь племени суи и других протестующих. Объем утечки оценивается в 4,3 тыс. баррелей, из которых 3,1 тыс. баррелей попало в ручей. О произошедшем стало известно 5 декабря. Авария стала чем-то вроде боевого клича для тех, кто изначально выступал против трубопровода, опасаясь, что разливы нефти могут привести к загрязнению воды, отмечает издание.

Как заявили в Администрации безопасности трубопроводов и опасных материалов (PHMSA), из-за холодных погодных условий очищать воду от нефти сложно. Однако в этом есть и положительная сторона — движение нефти вниз по течению ручья замедлено, так как вода замерзает. Причины инциденты до сих пор не выяснены. Но расследование продолжается.

В пресс-службе компании, владеющей трубопроводом, отметили, что после аварии газопровод работает с перебоями и не выходит на максимальную мощность. В результате аварии недалеко от разлива нефти погибли две коровы, однако пока точно не установлено, была ли их смерть напрямую связана с утечкой.

Ранее ИА REGNUM писало, что «война» нефтяников и коренного населения США, а позже и присоединившихся к ним «зеленых» продолжается с лета текущего года. Нефтепровод из штата Северная Дакота в Иллинойс для суточной транспортировки до 470 тыс. баррелей сланцевой нефти хотели построить к концу года. По мнению индейцев племени суи, нефтепровод создаст угрозу для окружающей среды в регионе. Он может загрязнить и без того небольшие источники пресной воды. Индейцы обращались за помощью к президенту страны Бараку Обаме — бесполезно. Но позже протестующих поддержали «звезды» Голливуда, на проблему обратила внимания ООН и призвала соблюдать декларацию о правах коренного населения.

Но в результате Федеральный суд все же разрешил прокладку труб. Однако военные инженеры, министерство внутренних дел и Минюст отказались выполнять решение суда. Тогда Обама был вынужден запретить строительство Dakota Access.

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Надо сказать, что протестующие уверенно отстаивали свои права. Они блокировали строительство, отбивали Черепаший остров. Они не прекращали протесты даже, когда правоохранители стреляли в них из водометов, травили на них собак и применяли перечный газ. В ходе протестов в разное время были задержаны, а затем отпущены около 600 протестующих. За последние несколько недель с помощью гражданских беспилотников удалось заснять, как вооруженная полиция поливает безоружных протестующих водой, забрасывает дымовыми шашками и совершает другие правонарушения. Теперь Федеральное авиационное управление США ввело над резервациями индейцев, где проходят протесты, беспилотную зону. Как полагают эксперты, это сделано для того, чтобы не было возможности заснять, как правоохранители превышают свои полномочия в отношении индейцев.

Напомним, что на прошлой неделе министерство армии США решило не предоставлять земельные отчуждения, которые бы позволили провести нефтепровод под озером Оахэ, и попытаться найти альтернативный маршрут прокладки Dakota Access.

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