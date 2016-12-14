Пекин, 14 декабря, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Министерства общественной безопасности КНР, правоохранительные органы сразу нескольких провинций провели крупномасштабный рейд, в результате которого удалось задержать более 150 граждан КНР, подозреваемых в торговле детьми.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля детьми

Детали проведенной операции не раскрываются. Как стало известно журналистам, в ходе рейда были освобождены 36 детей, незаконно удерживаемых вдали от родителей. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь, после чего дети вернутся в свои дома, пишет «Чжунго синьвэнь».

Банда торговцев детьми действовала на территории сразу нескольких китайских провинций с 2014 г. Злоумышленники похищали детей в сельских районах, после чего продавали их бездетным парам или на промышленные предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, летом 2016 г. Промежуточный народный суд г. Вэньчжоу приступил к рассмотрению резонансного дела о торговле детьми. На скамье подсудимых оказались 26 человек в возрасте от 27 до 79 лет.