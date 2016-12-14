Краснодар, 14 декабря, 2016, 10:34 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сформирован новый состав избирательной комиссии региона, который наделен полномочиями на ближайшие пять лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе крайизбиркома 14 декабря, избирком к работе уже приступил — накануне было проведено первое организационное заседание.

Ikkk.ru Логотип избиркома Кубани

Основным рассмотренным вопросом стало избрание руководящих органов ИККК. По предложению ЦИК России, тайным голосованием на должность председателя избирательной комиссии Краснодарского края был избран Алексей Черненко. Заместителем председателя избиркома стал Игорь Михеев, секретарем комиссии — Наталья Турищева.

В новый состав избирательной комиссии Краснодарского края вошли 14 членов комиссии с правом решающего голоса, половина из которых была назначена главой администрации (губернатором) Краснодарского края, другая половина — краевым Заксобранияем. Преемственность в работе при формировании избирательной комиссии края сохранилась: семь членов комиссии нового состава входили в предыдущий состав крайизбиркома, 10 членов комиссии имеют опыт участия в подготовке и проведении избирательных кампаний.

Все члены комиссии имеют высшее образование, в том числе 10 членов — высшее юридическое. В новом составе крайизбиркома четыре человека имеют ученую степень доктора или кандидата наук.

Напомним, Алексей Черненко руководит избиркомом края с прошлого года. На должность председателя ИККК он был избран 25 ноября 2015 года, сменив на этом посту Юрия Бурлачко, который возглавлял крайизбирком с 2010 года. Бурлачко перешел на работу в администрацию губернатора Краснодарского края, где занял должность вице-губернатора по внутренней политике.