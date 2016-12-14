Чебоксары, 14 декабря, 2016, 10:30 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства составил 108,9%, в ноябре по сравнению с ноябрем 2015 года — 112,2%, с октябрем 2016 года — 102,1%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Chuvash.gks.ru Индексы промышленного производства в Чувашии за январь-ноябрь 2016 года. Данные Чувашстата

В обрабатывающих производствах по итогам 11 месяцев индекс составил 109,4%. Из 13-ти наблюдаемых видов экономической деятельности спад произошёл в трёх отраслях: металлургическом производстве (89,2%), производстве прочих неметаллических продуктов (93,8%) и пищевой промышленности (99,4%). Максимальный рост зарегистрирован в химическом производстве (126,1%), производстве машин и оборудования (125,1%), производстве электрооборудования (118,9%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, значительный рост показан после наибольшего прошлогоднего падения. Напомним, в январе-ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года наибольшее падение в обрабатывающих производствах было допущено в производстве транспортных средств и оборудования (индекс 82,4%), производстве машин и оборудования (70,7%).

В ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года индекс в обрабатывающих производствах составил 112,1%. Падение произошло в трёх отраслях (пищевой промышленности, производстве электрооборудования и целлюлозно-бумажном производстве). В ноябре 2016 года по сравнению с октябрём 2016 года индекс промпроизводства составил 99,7%: падение зарегистрировано в семи отраслях.

В электроэнергетике в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс составил 106,2%. Индекс объёма добычи полезных ископаемых за указанный период составил 76,7%.