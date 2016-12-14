Москва, 14 декабря, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Желание Алексея Навального идти на выборы президента России лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал фарсом, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Питер Бальтен. Представление фарса

«Опять комедию разыгрывают, фарс. Навальный — это подсадная утка Кремля», — считает депутат Госдумы.

«Выборы мэра — и Алешу за ручки из зала суда прямо на выборы. Брат в тюрьме, а другой брат идет на выборы мэра. Сейчас новое уголовное дело, ему дадут послабление, смешно», — рассуждает парламентарий.

«(Навальный) если пойдет на выборы, получит 5%, и с позором все это провалится», — прогнозирует Жириновский.

«Но вот кремлевским чиновникам хочется показать, организовывать. Они организовывают выборы, организовывают выборы с фальшивыми кандидатами. Это они делают, умеют, как и фальшивые партии», — отметил депутат.

Оппозиционер Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. Видеообращение политика размещено на сайте его кампании по выдвижению в президенты. Он заявил, что готов предложить избирателям достойную программу развития страны.