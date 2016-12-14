Севастополь, 14 декабря, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Три многофункциональных сверхманевренных истребителя Су-30СМ поступили на вооружение Морской авиации Черноморского флота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачёв.

Mil.ru СУ-30СМ

«После завершения дальнего перелета истребители вошли в состав отдельного морского штурмового авиационного полка ЧФ», — отметил Трухачёв.

Ранее экипажи Су-30СМ прошли подготовку в учебном центре морской авиации ВМФ России в Ейске. Сейчас они готовятся к выполнению полетов по программе ввода в строй новой техники.

Самолёты были построены на Иркутском авиационном предприятии в рамках программы по обновлению авиационного парка флота.

Су-30СМ — сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++» для завоевания превосходства в воздухе. Эти самолеты эксплуатируются на Черноморском флоте с 2015 года.