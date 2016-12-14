Москва, 14 декабря, 2016, 10:21 — ИА Регнум. «Ворчание» депутатов по поводу длительности пленарных заседаний — недопустимо, если депутатам тяжело, нужна ротация депутатского корпуса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил журналистам лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Труд и качество. Советский плакат

«Некоторым депутатам тяжело, они начинают ворчать, это недопустимо. Все парламенты работают до полуночи иногда, это не бывает каждый день — раз в месяц, раз в квартал, и только когда бюджет, все остальное в шесть вечера заканчивается. Ротация нужна — депутаты, которые оказались здесь по ошибке, по здоровью не подходят, тяжело им, в семье их ждут — пожалуйста, они идут домой борщи варить, а придут другие», — сказал депутат.

Он привел в качестве положительного примера депутатов фракции ЛДПР. «Почему у ЛДПР нет такой проблемы? Вот они стоят, — Жириновский показал на выстроившихся за его спиной депутатов фракции. — Нет 40 лет, средний возраст — 38 лет во фракции ЛДПР, они счастливы находиться здесь», — подчеркнул он.

«А некоторые семь созывов сидят, бабушки — конечно, им тяжело, им хочется на кухне больше быть, это естественно, чем старее человек, чем больше хочется к дивану, к кровати, к тапочкам, к кухне, зачем об этом сообщать всему миру. На тяжелую работу идут сильные люди. Чтобы никто не скулил, не артачился», — добавил парламентарий.

Ранее в ходе заседания депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя в ходе обсуждения законопроекта о кортике заявила: «Это очень важный вопрос, но я думаю, он не стоит ни гипертонического криза, ни острой сердечной недостаточности, которую мы можем получить, превышая вот так рабочее время».

«Правильно Вера Анатольевна подняла это вопрос. Тем более женщины, нам надо идти домой, а вас жены там дома покормят. Вы что на самом деле делаете?» — поддержала коллегу Тамара Плетнева (КПРФ).