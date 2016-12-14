Иваново, 14 декабря, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Занятия во всех школах и учреждениях дополнительного образования Иваново прекращены с 14 декабря в связи с эпидемией ОРВИ в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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Решение принято в соответствии постановлением главного государственного санитарного врача по Ивановской области и на основании постановления администрации Иваново, приказа управления образования. На какой срок закрыты школы, — пока не сообщается.

Занятия прекратятся не только в общеобразовательных школах, но и в учреждениях культуры, в спортивных школах.

Параллельно в регионе введены ограничения на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Детские садики пока работают, однако детей там будут ежедневно осматривать медики, детей с признаками заболевания будут отправлять домой.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлую неделю в регионе заболели более 10 тыс. человек, больше половины заболевших — жители областного центра. Эпидемический порог в регионе в целом превышен на 24%, причем среди школьников в областном центре превышение эпидемического порога составило 123%.

Еще на прошлой неделе занятия были приостановлены в пяти школах полностью, а также в десятках классов.