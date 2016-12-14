Брянск, 14 декабря, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Брянский районный суд признал бывшего главу управления ветеринарии Брянской области Владимира Пономарева виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Брянской области. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Свиньи, не зараженные АЧС

В суде было установлено, что Владимир Пономарев в 2014 году получил взятку в 200 тысяч рублей от предпринимателя, в хозяйстве которого было выявлен вирус африканской чумы свиней. За эти деньги чиновник закрыл на АЧС глаза: не предпринял никаких действий по профилактике, а также не установил карантин. Более того, он заставил своих подчиненных сделать фиктивные документы об уничтожении зараженных свиней. После этого мясо, в котором был вирус, продали жителям.

Преступление раскрылось благодаря ДТП с участием грузовика, который перевозил поросят. После экспертизы оказалось, что животные заражены вирусом.

При этом в прокуратуре отметили, что приговор с законную силу еще не вступил. И скорее всего, он будет обжалован, так как сам Владимир Пономарев своей вины на суде так и не признал.