Москва, 14 декабря, 2016, 10:08 — ИА Регнум. ЛДПР настаивает на том, чтобы Госдума дала свою оценку деятельности Бориса Ельцина на посту президента России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он напомнил, что соответствующий проект постановления находится на рассмотрении профильного комитета нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Депутаты фракции выступают категорически против «Ельцин-центра», сказал парламентарий. «ЛДПР всегда категорически против вообще: никаких памятников, никаких центров, носящих имя государственных деятелей», — заявил Жириновский.

«Слишком много отрицательного. По Ельцину — только отрицательное, ни одного положительного момента. Беловежские соглашения — это преступление, экономические реформы Гайдара — преступление, фальсификация выборов — преступление, все его болезни, весь его алкоголизм, сдача интересов России, вывод войск, война на Кавказе — ни одного положительного, залоговые аукционы — ничего положительного нет», — перечислил депутат.

«Пусть вдова не имеет права выступать против правильных отрицательных оценок деятельности ее мужа», — считает Жириновский. «Самый страшный человек в истории Российского государства», — считает депутат.

Ранее режиссер Никита Михалков в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации 9 декабря раскритиковал работу «Ельцин-центра», в котором, по его словам, «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей», и предложил изменить характер его деятельности. Он предложил «отделить зерна от плевел и взглянуть на деятельность Центра глазами людей, которые совсем не хотят порочить имя Бориса Николаевича, но в тоже время не могут согласиться с необъективной и идеологизированной трактовкой нашей истории».

В ответ на критику Михалкова Наина Ельцина заявила, что режиссер ни разу не был в «Ельцин-центре» и, следовательно, критикует то, чего никогда не видел. В свою очередь Михалков заметил, что он видел материалы нескольких съемочных групп, специально отправленных в центр, которые полностью отсняли все экспозиции, интерьеры, мнения людей. «Поверьте, я имею очень полное представление о том, что там происходит», — ответил режиссер.