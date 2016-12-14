Оренбург, 14 декабря, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области в январе-ноябре введено в эксплуатацию 779,1 тыс. квадратных метров жилищного фонда, что составляет 76% к аналогичному периоду 2015 года. По данным на начало декабря, выполнение прогнозного показателя по вводу жилья в 2016 году составляет 87%. Всего же в этом году ожидается ввод порядка 900 тыс. кв. метров жилищного фонда области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минстрое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

За 11 месяцев на территории Оренбуржья построено 333,7 тыс. кв. метров индивидуального жилья (68,4% к уровню января-ноября 2015 года) и 445,4 тыс. кв. метров — в индустриальном секторе (82,3% к соответствующему периоду 2015 года).

За десять месяцев 2016 года рынок в регионе ипотеки вырос на 17% по отношению к соответствующему периоду 2015 года и составил 14,7 млрд рублей. Более 11 тысяч семей оренбуржцев смогли улучшить свои жилищные условия за счет ипотечного кредитования.

Средневзвешенная ставка выдачи сократилась до 12,5% (против 13,2% в январе-октябре 2015 года). На первичном рынке недвижимости 66% от общего количества договоров долевого участия, заключённых физлицами, оформлено с ипотекой.

Основным фактором развития ипотеки в 2016 году является снижение уровня процентных ставок в экономике. Снижение ключевой ставки до уровня 10% годовых запустило в октябре очередной цикл снижения ставок по ипотеке активными участниками рынка.

В авторитетном риэлтерском агентстве области выразили мнение, что инвестиции на этапе строительства уже давно подтвердили свою эффективность для тех людей, кто хочет сохранить и даже приумножить свои средства. Инвестировать выгодно на начальных этапах строительства. С каждым новым построенным этажом стоимость квадратного метра в жилом комплексе возрастает. Приобретая новостройку, нужно смотреть на прошлый опыт застройщика.

Вместе с тем, риэлторы считают, что если покупка с использованием ипотеки является стрессом и человек будет каждый день переживать — сможет ли выплатить ипотеку, то лучше не рисковать.